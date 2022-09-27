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16:08 (мск), источник: Sport24

Финских хоккеистов проинструктировали не ехать в КХЛ

Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен рассказал о переходе финских игроков в российские клубы.

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«Мы проинструктировали хоккеистов, что ехать в Россию не имеет смысла. Особенно в такой мировой ситуации. Риск опасности очень велик», — цитирует Кауппинена Iltalehti.

В КХЛ сейчас выступает лишь один финский хоккеист — Теему Пулккинен из «Трактора».

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