О частичной мобилизации заговорили в хоккее. Могут ли призвать игроков КХЛ, что будет с вратарем Федотовым?

Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, стала главной темой последней недели. Обсуждают ее и в хоккейных кругах. Вопрос, интересующий всех: могут ли попасть под мобилизацию хоккеисты, выступающие в профессиональных лигах России? После матча со «Спартаком» (3:2 ОТ) главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову задали вопрос, боится ли он мобилизации хоккеистов своей команды.

«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации. Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», — сказал Федоров.

Больше никто из хоккейных людей не комментировал мобилизацию. Тренер «Стальных лисов» Николая Лемтюгов и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин только коснулись этой темы в запрещенной в России соцсети.

В хоккейном сообществе уже появились разговоры, что кто-то из игроков, тренеров и персонала получил повестку. Однако подтвержденных данных этому нет. Бывший пресс-аташе «Ак Барса» Дмитрий Исайчик в своем телеграм-канале написал, что КХЛ по инициативе Минспорта РФ запросила у клубов копии военных билетов игроков.

«Речь идет именно о “брони” от мобилизации. Запрашиваются данные военников не только игроков, но и тренеров и персонала команд», — написал Исайчик.

«Бронь» — отсрочка от мобилизации тех работников, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы предприятия или организации. Информация о бронировании граждан содержится в Федеральном законе от «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в статьях 22−24. Исходя из логики и текста закона, бронь действует для тех, кого страна считает ценными и высококлассными специалистами. По всей видимости, под эту категорию могут подпадать профессиональные хоккеисты.

Коллега Дмитрий Ерыкалов у себя на канале поделился информацией о том, что региональным властям поручено разбираться с ситуациями спортсменов.

В контексте последних новостей ни раз всплывала фамилия Ивана Федотова. Его будущее покрыто туманом. Несколько недель назад была информация о том, что вратарь будет освобожден от армейской службы и подпишет контракт с ЦСКА, откуда будет обменян в другой клуб. Однако к настоящему моменту этого не произошло. Более того, судебное заседание по делу вратаря, запланированное на 20 сентября, не состоялось из-за болезни судьи. Позже Матч ТВ со ссылкой на судью Наталью Кораблеву сообщил, что сторона Ивана отозвала иск к призывной комиссии Петербурга, и дело было прекращено. На следующий день была объявлена частичная мобилизация.

Вопреки всем слухам, Федотову не грозит отправка в зону боевых действий, он продолжит служить в Северодвинске. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в зону проведения СВО направляться не будут. Совпадение или нет, но после отзыва иска Иван точно обезопасил себя на ближайшие 10 месяцев от мобилизации.