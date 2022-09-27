Источник: экс-гендиректор московского «Динамо» Кошкин покинул Россию

По информации РИА Новости, отъезд функционера из России может быть связан с введением в стране частичной мобилизации. Также источник отметил, что из России уехал директор по маркетингу и коммерции московского клуба Валентин Крючков.

Кошкин был генеральным директором «бело-голубых» с конца мая. С 2017-го по 2021 год он работал начальником управления маркетинга в Федерации хоккея России, после чего перешел на должность директора по маркетингу и коммерции в столичном футбольном клубе «Локомотив», которую он оставил в феврале. Исполняющим обязанности генерального директора будет его заместитель Владимир Газизов.