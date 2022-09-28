Крикунов: «Финны — послушный народ. Американцы сказали, что не надо вашим хоккеистам играть в КХЛ, вот и все»

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига. У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас. Финны — послушный народ, американцы сказали, что не надо вашим игрокам там играть, вот и все, а своим разрешают», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.