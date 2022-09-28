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11:10 (мск), источник: Sport24

Крикунов: «Финны — послушный народ. Американцы сказали, что не надо вашим хоккеистам играть в КХЛ, вот и все»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что финские игроки потеряют больше при отказе выступать в КХЛ, чем сама лига.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее исполнительный директор Финской ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен заявил, что игроки были проинструктированы о том, что в нынешней ситуации в мире не имеет смысла ехать выступать в Россию.

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига. У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас. Финны — послушный народ, американцы сказали, что не надо вашим игрокам там играть, вот и все, а своим разрешают», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

В настоящее время в КХЛ остался лишь один финский игрок — нападающий «Трактора» Теему Пулккинен.

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