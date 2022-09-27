Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома со счетом 4:1 обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на «ВТБ Арене», на матче присутствовали 4 430 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Кудрявцев (25-я минута) и Максим Сушко (50, 59, 60). Для Кудрявцева эта шайба стала первой после перехода в «Динамо» из ярославского «Локомотива». Сушко также впервые отличился за московскую команду. У «Авангарда» шайбу забросил Алексей Береглазов (52).

«Динамо» одержало третью победу подряд и занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова после 11 встреч набрали 16 очков. «Авангард» идет на восьмом месте турнирной таблицы Востока с 9 очками в 12 матчах.

В следующем матче «Динамо» дома примет хабаровский «Амур» 29 сентября. «Авангард» 1 октября на своей площадке сыграет с новосибирской «Сибирью».