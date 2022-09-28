Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
29.09
Автомобилист
Ак Барс
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Трактор
Куньлунь
31
27.09
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
21
27.09
Витязь
Амур
31
27.09
Динамо М
Авангард
41
27.09
Салават Юлаев
Ак Барс
03
26.09
Локомотив
Барыс
Б
01
26.09
СКА
Торпедо
30
26.09
ЦСКА
Спартак
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Канады призвали хоккеистов страны покинуть Россию и Белоруссию

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов последовать рекомендациям правительства и покинуть Россию и Белоруссию.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В российских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и минском «Динамо» выступают 44 представителя Канады.

«Мы, канадцы, дорожим своими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснять свои решения публике. Наше правительство заявило очень четко. Канадцам следует избегать поездок в эти страны. Если они еще находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать», — приводит CBC заявление пресс-секретаря министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Министерство иностранных дел Канады 24 февраля и 5 марта рекомендовало воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь