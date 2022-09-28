Власти Канады призвали хоккеистов страны покинуть Россию и Белоруссию
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов последовать рекомендациям правительства и покинуть Россию и Белоруссию.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов последовать рекомендациям правительства и покинуть Россию и Белоруссию.
В российских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и минском «Динамо» выступают 44 представителя Канады.
«Мы, канадцы, дорожим своими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснять свои решения публике. Наше правительство заявило очень четко. Канадцам следует избегать поездок в эти страны. Если они еще находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать», — приводит CBC заявление пресс-секретаря министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Министерство иностранных дел Канады 24 февраля и 5 марта рекомендовало воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.