«Беларусь не часть России». Тренер «Эдмонтона» высказался о брате-наставнике «Динамо» Мн

«Учитывая то, что происходит в мире, мы обязательно обращаем на это внимание. Мой брат в Беларуси, так что это не часть России, но клуб играет в той же лиге. Крэйг сделал себе хорошую карьеру на высоком уровне в КХЛ», — приводит слова Джея Вудкрофта The Star.

Напомним, Крэйг Вудкрофт работает в минском «Динамо» с 2019 года. Кроме того, он возглавлял белорусскую команду в сезоне-2016/2017. Под руководством Вудкрофта в Континентальной хоккейной лиге минчане провели 240 матчей, в которых одержали 66 побед в основное время. «Динамо» также сыграло 14 матчей в плей-офф, победив лишь в двух из них.