«Барыс» совершил камбэк и одержал победу над «Спартаком»

«Спартак» на пятой минуте вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева. В этом эпизоде грубо ошибся голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели отличится.