«Барыс» совершил камбэк и одержал победу над «Спартаком»
Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в Москве «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в Москве «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Спартак» на пятой минуте вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева. В этом эпизоде грубо ошибся голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели отличится.
Развязка наступила в заключительном периоде. Уже на 41-й минуте Джереми Баркко сравнял счет. На 45-й Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперед, а Егор Петухов на 54-й минуте установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Барыса».
2 октября «Барыс» примет ХК «Сочи».