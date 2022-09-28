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28 сентября, источник: Vesti.kz

«Барыс» совершил камбэк и одержал победу над «Спартаком»

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в Москве «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спартак
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Источник: ХК "Барыс"

«Спартак» на пятой минуте вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева. В этом эпизоде грубо ошибся голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели отличится.

Развязка наступила в заключительном периоде. Уже на 41-й минуте Джереми Баркко сравнял счет. На 45-й Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперед, а Егор Петухов на 54-й минуте установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Барыса».

2 октября «Барыс» примет ХК «Сочи».

Спартак
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Барыс
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