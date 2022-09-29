КХЛ перенесла матч «Барыса»

«В связи с обращением хоккейного клуба СКА, а также по договоренности с хоккейным клубом “Барыс”, Лига, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча N 740 “Барыс” — СКА с 25 на 13 февраля 2023 года», — говорится на сайте КХЛ.