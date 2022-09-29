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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ перенесла матч «Барыса»

Казахстанский «Барыс» сыграет с питерским СКА в другой день в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

«В связи с обращением хоккейного клуба СКА, а также по договоренности с хоккейным клубом “Барыс”, Лига, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча N 740 “Барыс” — СКА с 25 на 13 февраля 2023 года», — говорится на сайте КХЛ.

Напомним, что на данный момент СКА с 23 очками лидирует в таблице Западной конференции, а «Барыс» с 13 очками идет пятым на «Востоке». Следующую игру астанчане проведут на своем льду с «Сочи» 2 октября.

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