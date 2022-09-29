«Ак Барс» потерпел первое крупное поражение при Знарке

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Обидин (14-я минута), Анатолий Голышев (15-я), Виктор Неучев (30-я), Брукс Мэйсек (59-я) и Степан Хрипунов (60-я). За «Ак Барс» отличились Вадим Шипачев (34-я) и Станислав Галиев (36-я).

«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ. Из последних восьми матчей команда Николая Заварухина выиграла семь. В то же время «Ак Барс» потерпел четвертое поражение со старта сезона и впервые под руководством Олега Знарка уступил с крупным счетом. Казанцы начали сезон с поражения в Москве от «Динамо» (0:2), а затем проиграли дома минскому «Динамо» (2:3 в овертайме) и столичному «Спартаку» (0:2).

«Забивать надо, когда были моменты. Вроде 2:3 — стали вытаскивать во втором периоде. Не хватило голов», — сказал Знарок в эфире «КХЛ ТВ».

«Ак Барс» — трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Казанский клуб не выигрывал главный трофей КХЛ с 2018 г. В прошлом сезоне команда вылетела на первой же стадии плей-офф от омского «Авангарда», проиграв в серии до четырех побед со счетом 2−4. После этого «Ак Барс» уволил с поста главного тренера Дмитрия Квартальнова и заключил однолетний контракт со Знарком. В списке его тренерских достижений — три победы в Кубке Гагарина (две — с московским «Динамо», еще одна — с петербургским СКА), а также победы на чемпионате мира 2014 г. и Олимпийских играх 2018 г. со сборной России.