На грани нервного срыва. Почему «Ак Барс» буксует на старте чемпионата КХЛ

Источник: ХК «Ак Барс»

Однако старт команды в чемпионате получился не очень убедительным — семь побед, четыре поражения, четвертое место в Восточной конференции. Сами по себе результаты не выглядят катастрофическими — чемпионат длинный, все еще можно поправить. Удручающей выглядит сама игра «Ак Барса» — достаточно медленная, с малым количеством заброшенных шайб. В 11 матчах на счету казанцев всего 26 голов.

«Ак Барс» штормит по турнирной дистанции. Вот они уверенно обыгрывают «Спартак» в гостях (4:1), а через три дня дома не могут забросить красно-белым ни одной шайбы (0:2). Вот команда берет верх в принципиальном «зеленом» дерби над «Салаватом Юлаевым» (3:0), а в следующем матче без вариантов сгорает «Автомобилисту» (2:5).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8gV2ZDVa420" title="Шикарный гол Голышева "Ак Барсу" / Golyshev scores off amazing setup" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ведомости. Спорт» пытается разобраться, что не так в игре одного из фаворитов КХЛ.

Поиск оптимальных сочетаний

Большой выбор игроков может обернуться головной болью для тренера. Поначалу первые две тройки «Ак Барса» выглядели следующим образом: Кагарлицкий — Шипачев — Радулов, Галиев — Семенов — Петров.

Казалось, очень логично: Кагарлицкий и Шипачев знакомы друг с другом еще по «Динамо», а уж опытнейший-то Радулов должен был встроиться в любое сочетание. Однако ничего из этого сочетания не получилось, и его пришлось разрушить. Сейчас у «Ак Барса» стабильно выглядит только одно звено: Галиев — Семенов — Радулов, Петров выходит с Шипачевым и кем-то третьим, а в нижних звеньях ротация идет постоянно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GRtLz9GWVu0" title="Первый гол Радулова после очередного возвращения в КХЛ/Radulov doubles AKB lead" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не всегда получают место в составе недавние лидеры. Александр Бурмистров сыграл в шести матчах (0 очков), Данис Зарипов — в четырех (1 очко). Ситуация, когда возрастные игроки остаются вне состава, вряд ли может положительно влиять на моральный климат в команде.

Остается только надеяться, что Знарку со временем удастся найти и закрепить оптимальные сочетания.

Заколдованное большинство

Притчей во языцех стала недуачная игра «Ак Барса» в большинстве на старте сезона. Казалось бы, численное преимущество должно быть законной добычей таких мастеров как Войнов, Радулов, Шипачев. Последний значительную часть очков в своем прошлом сезоне набирал именно в большинстве.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 5, 1.10.2022, 17:00 Ак Барс - Амур -

Но «Ак Барс» первую шайбу в неравных составах забил последним из всех команд КХЛ — в девятом матче с 34-й (!) попытки.

Эту статистику можно объяснить фатальным невезением, но, похоже, у команд Знарка хронические проблемы с большинством. Особенно показателен пример сборной России, где на реализацию лишнего выходили выдающиеся мастера из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но выглядели беспомощно.

У «Ак Барса» недостаточно быстро двигается шайба в большинстве, а главное, нет игрока, который бы эффективно орудовал на пятаке — играл на добивании, закрывал видимость вратарю. Собственно, и самих бросков не слишком много.

Психологическое давление

«Ак Барс» заранее объявили фаворитом, от него в каждом матче ждут огня, и это психологически давит на команду. Как ни странно, жертвами такого давления становятся самые опытные хоккеисты. Далеко не все получается у Шипачева, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в нынешнем набрал всего 5 (3+2) очков в 11 матчах.

Игроки «Ак Барса» порой не выдерживают и начинают психовать. Самым показательным в этом смысле стал матч против «Торпедо» (2:1). «Ак Барс» вырвал победу, но, возможно, понес невосполнимые репутационные потери. Казанцы с первых минут вышли «выносить» молодую нижегородскую команду, и это выглядело отвратительно. Вячеслав Войнов въехал в колено Егору Виноградову, и 19-летний форвард на два месяца отправился в лазарет. Если этот эпизод еще можно счесть несчастным случаем, игровым моментом, то вот поведение Радулова под такое определение не попадает.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2kQ83WcT59A" title="Жесткое столкновение Виноградова и Войнова/ Voynov collides Vinogradov hard" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Звездный нападающий ударил клюшкой в спину Максима Федотова, когда тот просто уезжал на смену. Судьи совершенно точно видели эпизод, но не наказали нападающего за эту бессмысленную подлость. Позже Радулов третьим ввязался в потасовку, но на этот раз хотя бы малый штраф получил.

Игра Радулова вообще вызывает противоречивые впечатления. Он, кажется, хочет быть всем и везде. В 36 лет это, наверное, не так просто, но это и в принципе не особенно эффективный подход. Радулов — второй бомбардир команды, на его счету 9 (5+4) очков. Александр забрасывает важные шайбы (у «Ак Барса» они все важные, хотя бы потому, что их мало), но много и лишней нервозности. Как, впрочем, и у всей команды.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 6, 4.10.2022, 19:00 Ак Барс - Автомобилист -

Стратегический просчет?

Уже после нескольких первых туров специалисты начали называть ставку «Ак Барса» на звездных ветеранов возможной ошибкой.

Казанцам явно не хватает скорости. Особенно это заметно на фоне таких заводных команд, как «Автомобилист» или то же «Торпедо». После игры с екатеринбуржцами Олег Знарок говорил, что «Ак Барсу» не хватило времени на восстановление после «зеленого» дерби.

Но ведь в таком режиме — матчи через день-два — нужно будет провести практически весь турнир. В каком же состоянии окажутся игроки Казани к плей-офф, если уже в начале чемпионата они испытывают проблемы с физической готовностью?

Наверняка «Ак Барс» найдет возможности стабилизировать игру — успокоится, поймает ритм, вот уже в большинстве начали забивать. Все же ресурсы у клуба завидные. Но пока это главное разочарование чемпионата КХЛ.