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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион объяснил камбэк «Барыса» в матче с лидером КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров в интервью для «Матч ТВ» высказался о поражении «Спартака» от «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Российский клуб идет в группе лидеров на «Западе».

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб отыгрался после быстрого гола и выиграл матч в Москве, а Майоров объяснил спад в игре.

— У «Спартака» сейчас такая команда, которая не может стабильно выступать на протяжении длительного времени, — заявил Майоров. — Вот, например, сейчас «красно‑белые» обыграли в гостях «Ак Барс», потом «Сочи», очень хорошо упирались в матче с ЦСКА.

После этих матчей команда оказалась морально опустошена, потому что у нее не хватает мастерства, из‑за этого нет и запаса, чтобы быстро компенсировать эмоциональные всплески после побед над сильными соперниками. Поэтому во встрече с «Барысом» «Спартак» сыграл хуже, чем мог.

— Как вы относитесь к тактике «Спартака», в которой заметен упор на оборону?

— Я бы не сказал, что команда от обороны играет. Там, скорее, что‑то среднее. Но ясно одно — «Спартак», играя дома, всегда сталкивается с одной и той же проблемой. Многие соперники, приезжая в Москву, делают упор на защиту. А у «Спартака» не хватает резерва, чтобы эту оборону взломать. Сразу возникают проблемы. А вот на выезде все наоборот.

Там уже «красно‑белые» строят проблемы хозяевам площадки, которые стремятся атаковать. Играть от обороны в гостях у «Спартака» неплохо получается. В результате 2:0 в Казани, 1:0 в Сочи, ничья в основное время с ЦСКА… Получается, что с нынешним составом «Спартаку» на выезде играть лучше.

Спартак
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Барыс
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