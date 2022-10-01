Хоккейное минское «Динамо» примет СКА в матче чемпионата КХЛ

Команда из Санкт-Петербурга с отрывом лидирует в Западной конференции. Подопечные Романа Ротенберга одержали 11 побед в 12 играх, а единственное поражение потерпели лишь в серии буллитов. Со старта сезона «армейцы» забросили 42 шайбы и пропустили только 17 — это вторые лучшие показатели во всей лиге. Дела же у минчан обстоят менее радужно: из недавнего выездного турне «зубры» привезли всего одно очко, уступив «Салавату Юлаеву» (2:3), «Металлургу» (1:4) и «Сочи» (1:3). Из-за череды неудач «Динамо» с 14 баллами опустилось на 7-е место на Западе.