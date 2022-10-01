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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА на выезде уверенно обыграл минское «Динамо»

В Минске в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ питерский СКА уверенно обыграл местное «Динамо» со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде после ошибки защитника минчан Алексея Емелина счёт открыл форвард армейцев Марат Хайруллин. Спустя три минуты счёт сравнял нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев.

В начале второго периода вновь вывел СКА вперёд защитник Никита Камалов. Третью шайбу армейцев на пятой минуте второго периода забросил Дмитрий Яшкин с передачи Андрея Педана. Довёл счёт до крупного на 17-й минуте второго периода форвард СКА Александр Волков с передачи Дамира Жафярова.

В конце третьего периода пятую шайбу СКА в меньшинстве забросил Максим Грошев.

Питерские армейцы после 13 матчей занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 очков в своём активе. Минское «Динамо» с 14 набранными баллами после 13 матчей занимает седьмую строчку в турнирной таблице Запада.

Следующий матч СКА проведёт на выезде с ЦСКА 3 октября в 19:30 мск. Минское «Динамо» отправится на выезд к «Торпедо» 3 октября в 19:00 мск.

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СКА
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