Международная федерация хоккея может аннулировать контракты легионеров в КХЛ в будущем

По его словам, в данный момент это невозможно, однако правила могут изменить. Через 11 месяцев, когда состоится конгресс ИИХФ, этот вопрос будет внесен на обсуждение. Игрокам из КХЛ, которые просят помощи с отъездом из России, Международная федерация хоккея сможет помочь, но только в будущем.

«Правила ИИХФ утверждаются конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров ИИХФ. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года. Почему мы не можем изменить правила на этой неделе, когда соберутся правление и конгресс? Устав ИИХФ (статут 14.2) гласит, что правила ИИХФ могут быть изменены только на чередующихся конгрессах. 2023 год — следующая возможность», — приводит слова Стайсса Expressen.