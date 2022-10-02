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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка поблагодарил хоккеистов и болельщиков «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи», сообщается на сайте столичного клуба. Он отметил, что его команда пропустила легкие голы.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Напомним, встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Астане и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Барыса».

— Непростая игра, плохое начало с нашей стороны было. Голы достаточно легкие пропустили, не хватало нашей энергии для того, чтобы надежно играть в обороне. Соответственно, 0:2 после первого. Но я могу поблагодарить ребят за реакцию на этот период, за то, что мы смогли серьезно прибавить, переломить игру. Во втором периоде, по-моему, 24 броска по воротам нанесли против четырёх. Забили хорошие голы. Могли еще забить, но, к сожалению, опять пропустили такие невынужденные, легкие голы, как я их называю. Не опустили руки, могли даже в основное время выиграть. Ребята сражались, вырвали в овертайме победу. Также я хочу поблагодарить болельщиков, очень хорошая атмосфера была.

— Решили поменять вратаря после первого периода, а почему не после 0:2?

— В конце периода была пропущена вторая шайба, поэтому мы так посмотрели, подумали в перерыве и решили поменять.

— Были дальние броски, кажется, это не полная вина вратаря. Почему такое решение?

— Не полная, согласен. Вратаря меняем не только когда он сильно виноват. Разные ситуации бывают. Плюс он получил небольшое повреждение. Мы приняли такое решение.

— Как вы сказали ранее, во втором периоде перебросали соперника, но из своих четырех попыток они забросили две шайбы. Увлеклись атакой или в обороне не надежно сыграли?

— Там не было обороны, там были две контратаки. Увлеклись атакой — получили два гола с контратак.

Барыс
5:4ОТ
0:2, 3:2, 1:0
Сочи
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