Скабелка поблагодарил хоккеистов и болельщиков «Барыса»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи», сообщается на сайте столичного клуба. Он отметил, что его команда пропустила легкие голы.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи», сообщается на сайте столичного клуба. Он отметил, что его команда пропустила легкие голы.
Напомним, встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Астане и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Барыса».
— Непростая игра, плохое начало с нашей стороны было. Голы достаточно легкие пропустили, не хватало нашей энергии для того, чтобы надежно играть в обороне. Соответственно, 0:2 после первого. Но я могу поблагодарить ребят за реакцию на этот период, за то, что мы смогли серьезно прибавить, переломить игру. Во втором периоде, по-моему, 24 броска по воротам нанесли против четырёх. Забили хорошие голы. Могли еще забить, но, к сожалению, опять пропустили такие невынужденные, легкие голы, как я их называю. Не опустили руки, могли даже в основное время выиграть. Ребята сражались, вырвали в овертайме победу. Также я хочу поблагодарить болельщиков, очень хорошая атмосфера была.
— Решили поменять вратаря после первого периода, а почему не после 0:2?
— В конце периода была пропущена вторая шайба, поэтому мы так посмотрели, подумали в перерыве и решили поменять.
— Были дальние броски, кажется, это не полная вина вратаря. Почему такое решение?
— Не полная, согласен. Вратаря меняем не только когда он сильно виноват. Разные ситуации бывают. Плюс он получил небольшое повреждение. Мы приняли такое решение.
— Как вы сказали ранее, во втором периоде перебросали соперника, но из своих четырех попыток они забросили две шайбы. Увлеклись атакой или в обороне не надежно сыграли?
— Там не было обороны, там были две контратаки. Увлеклись атакой — получили два гола с контратак.