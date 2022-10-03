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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде сыграют против «Торпедо»

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня проведут гостевой поединок против нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"
Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 6, 3.10.2022, 19:00

Торпедо-Динамо Мн-

Подопечные Крэйга Вудкрофта подходят к встрече не в лучшей игровой форме. «Зубры» проиграли четыре матча подряд, в предыдущей встрече наша команда на своем льду была разгромлена питерским СКА — 5:1. Нижегородцы в свою очередь завершили минувшую неделю с одной победой и двумя поражениями. Сейчас минчане располагаются на 8-м месте Западной конференции КХЛ, имея 14 баллов. У «Торпедо», сыгравшего на матч меньше, на два очка больше и 5-я позиция. Также в активе нижегородцев 39 заброшенных шайб, что является вторым результатом среди 11 команд Запада.

В минувшем сезоне команды провели между собой три игры: первый поединок остался за «Динамо» (4:3), в двух последующих встречах сильнее были игроки из Нижнего Новгорода — 4:0 и 2:1. Очередное противостояние «зубров» и «оленей» стартует в 19.00.

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