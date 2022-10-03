Хоккеисты минского «Динамо» на выезде сыграют против «Торпедо»

Подопечные Крэйга Вудкрофта подходят к встрече не в лучшей игровой форме. «Зубры» проиграли четыре матча подряд, в предыдущей встрече наша команда на своем льду была разгромлена питерским СКА — 5:1. Нижегородцы в свою очередь завершили минувшую неделю с одной победой и двумя поражениями. Сейчас минчане располагаются на 8-м месте Западной конференции КХЛ, имея 14 баллов. У «Торпедо», сыгравшего на матч меньше, на два очка больше и 5-я позиция. Также в активе нижегородцев 39 заброшенных шайб, что является вторым результатом среди 11 команд Запада.