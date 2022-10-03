ИИХФ может нанести удар по КХЛ, от которого она уже не оправится

Предложение

ИИХФ может разрешить легионерам досрочно прерывать контракты с клубами КХЛ без финансовых потерь. Грубо говоря, если завтра Корбэн Найт из «Авангарда» передумает играть в России, то он спокойно уедет, получит трансферную карту, а омский клуб не сможет потребовать от него компенсацию за досрочный разрыв контракта. Очень неприятная ситуация, которая, кстати, ударила по нашему футболу. Очевидно, что мировое сообщество выкручивает нашей хоккейной организации руки, а те, прекрасно представляя последствия, стараются сопротивляться. Например, в ИИХФ объявили, что по законам не смогут принять такое решение раньше сентября 2023 года. Впереди 11 месяцев. С одной стороны, длинный, но на самом деле короткий срок. Контракты-то с новичками подписывают в январе-марте, а как сейчас вести переговоры, никто не знает.

В чем опасность? Например, хоккеисты, которые плевали на всю политику и хотят играть и получать серьезные деньги, не смогут поехать в Россию. Это сейчас Якоб Лилья говорит, что у него нет средств на разрыв контракта, а в Швеции ничего и сделать не могут. В случае изменения регламента нападающему скажут — ничего страшного, уходи, ты застрахован от потерь. Аргумент «нигде больше таких денег не заработать» уже будет не в силе. Так что на европейцев можно будет не рассчитывать, даже любого словака заставят отказаться от выступления в лиге. Нет, мы, конечно, рассчитываем, что через год мировой кризис завершится, но как предлагать соглашения, если наши клубы никак не будут защищены?

Есть ли выход? Нет, это тупик. Вряд ли с хорошими хоккеистами пройдет вариант, когда большую часть зарплаты отдадут в конце сезона, чтобы тот не вздумал сбежать. Остается надеяться, что ИИХФ просто не примет изменения. Это в футболе наша команда и наш турнир не играют никакой значимой роли. В хоккее все иначе. Правда, нужно оценить международное положение к сентябрю 2023 года, а спрогнозировать, куда все повернется, не сможет никто.

Отсев

Еще несколько российских хоккеистов отправлены в АХЛ. Не смог проявить себя в тренировочном лагере «Флориды» нападающий Григорий Денисенко. Вряд ли стоит удивляться решению клуба. Форвард практически полностью пропустил последний сезон, так как сломал коленную чашечку и долго восстанавливался. Физическую форму ярославец, может быть, и набрал, но все равно проблемы остаются, ведь последний раз Григорий выходил на лед 12 января. Впрочем, отзывы о работе российского хоккеиста в тренировочном лагере «Пантер» неоднозначные. Хоккеисту, выбранному в первом раунде драфта, не хватает умения играть в обороне, а компенсировать проблемы крутой игрой в атаке он не может. Отмечают, что Денисенко по-прежнему действует в молодежном стиле, когда все завязано на индивидуальном мастерстве.

Отправился в АХЛ и Андрей Баканов, пытавшийся пробиться в основу «Сент-Луиса». Бывший нападающий «Сочи» удивил многих, отправившись покорять Америку. Баканов не задрафтован, да и не сказать что уж сильно запомнился в КХЛ. Он будет конкурировать за место в третьем-четвертом звеньях, причем со своими земляками Климом Костиным и Алексеем Торопченко. Зачем это нужно самому Баканову, не совсем понятно.

В «Милуоки» начнет сезон вратарь Ярослав Аскаров, но он должен был показать нечто совсем фантастическое, чтобы остаться в НХЛ. И хотя путь до места в составе «Нэшвилла» у него короткий, в клубе решили проверить, как российский вратарь проявит себя в Америке. В прошлом сезоне голкипер за «Милуоки» так и не сыграл.

Победа

Московское «Динамо» побеждает в пятом матче подряд, при этом среди соперников были представители всех слоев лиги. Команда Алексея Кудашова оказывалась лучше СКА и «Авангарда», громила «Амур» и дважды переиграла неприятную «Северсталь». Что самое поразительное, внутри организации остаются недовольные положением дел. Это специфика бело-голубых: в руководстве нет единства. И когда у кого-нибудь что-то начинает получаться, то начинают мешать, а не помогать. Теперь критикуют за… Так в том-то и дело, непонятно за что. Сменился «вектор развития», отказались от дорогих игроков, команда ровная, и каждый выполняет свою роль. Тренер вратарей Константин Власов совершает чудо и реанимирует карьеру Ильи Коновалова, попутно выводя на новый уровень Константина Волкова. Но все равно ворчание, шепотки в больших кабинетах, распускание нелепых слухов. Придумывают какие-то конфликты между главным тренером и генеральным менеджером, которых и в природе нет. Оспаривают трансферные шаги. Причем все материалы, которые публикуют в специальных «помойках», сляпаны вкривь-вкось, там даже за тенденциями не следят. Ругали появление в «Динамо» Максима Сушко, а он делает хет-трик. Предъявляли претензии за подписание Максима Джиошвили, но у него теперь голов больше, чем у Джордана Уила, при этом он выполняет огромный объем черновой работы.

Даже интересно, к чему придерутся в следующий раз. Плохая атака? Вот вам пять шайб «Амуру». Слабая оборона? Всего одна пропущенная шайба от «Авангарда». Незрелищный хоккей? От последнего матча с «Северсталью» нельзя было оторваться. Хоккеисты берегут себя? Иван Игумнов дважды прыгает под шайбу на последних секундах, не задумываясь ни о чем. Легионеры не играют? Ни к одному нельзя предъявить претензии. Трудно представить, как изменится клуб, если оттуда прогонят «советников» и «шептунов».

Если говорить об игре, то почему-то вспоминают прошлый сезон, когда динамовцы тоже набирали очки в сентябре, а потом сдулись. Но кажется, что в этот раз ситуация другая. Год назад много забивали в большинстве, а сейчас и в равных составах все неплохо. Плюс тренер наладил оборону, хотя, будем честными, из-за сокращенного финансирования состав защитников не самый лучший. Спад будет непременно, такой календарь. И Кудашову придется непросто в этот момент. Ведь у него нет права на ошибку.