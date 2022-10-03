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3 октября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл СКА в овертайме и потерпел третье поражение в КХЛ подряд

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:2 (1:0, 1:1, 0:1). В составе хозяев отличились Константин Окулов (8-я минута) и Никита Нестеров (27). У гостей шайбы забросили Даниил Пыленков (40) и Марат Хайруллин (56). Победу СКА в овертайме принес точный бросок Максима Грошева в пустые ворота (63).

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 13 матчах. СКА продолжает лидировать с 27 очками в 14 матчах.

В следующем матче москвичи 6 октября на выезде встретятся с новосибирской «Сибирью», петербуржцы днем ранее в гостях сыграют против столичного «Спартака». ЦСКА и СКА еще пять раз сыграют между собой в регулярном чемпионате, следующая встреча состоится 22 ноября в Санкт-Петербурге.

ЦСКА
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
СКА
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