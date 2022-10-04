«Барыс» сенсационно проиграл аутсайдеру КХЛ
«Барыс» потерпел сенсационное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» потерпел сенсационное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Нефтехимик» первым вышел вперед в матче, который состоялся в Астане. В первом периоде на 11-й минуте отличился Андрей Белозеров. Спустя семь минут Джереми Бракко сравнял счет.
Во втором периоде на 37-й минуте Андрей Чивилев поставил победную точку в этой игре — 2:1 в пользу «Нефтехимика», который перед этой встречей замыкал турнирную таблицу Восточной конференции.
В следующем матче 6 октября «Барыс» сыграет на выезде с «Торпедо».