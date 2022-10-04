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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сенсационно проиграл аутсайдеру КХЛ

«Барыс» потерпел сенсационное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: КХЛ

«Нефтехимик» первым вышел вперед в матче, который состоялся в Астане. В первом периоде на 11-й минуте отличился Андрей Белозеров. Спустя семь минут Джереми Бракко сравнял счет.

Во втором периоде на 37-й минуте Андрей Чивилев поставил победную точку в этой игре — 2:1 в пользу «Нефтехимика», который перед этой встречей замыкал турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче 6 октября «Барыс» сыграет на выезде с «Торпедо».

Барыс
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Нефтехимик
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