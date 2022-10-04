«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева»

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Пименов (9-я и 43-я минуты), также шайбы забросили Николай Кулемин (21), Сергей Шмелев (22) и Станислав Бочаров (52).

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отразил 31 бросок и провел третий «сухой» матч подряд.

«Салават Юлаев», набрав 18 очков в 14 матчах, идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 11 очками занимает восьмую строчку. В следующих матчах обе команды сыграют против магнитогорского «Металлурга» дома: уфимцы — 6 октября, омичи — 8 октября.