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50
17:00
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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Пименов (9-я и 43-я минуты), также шайбы забросили Николай Кулемин (21), Сергей Шмелев (22) и Станислав Бочаров (52).

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев отразил 31 бросок и провел третий «сухой» матч подряд.

«Салават Юлаев», набрав 18 очков в 14 матчах, идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 11 очками занимает восьмую строчку. В следующих матчах обе команды сыграют против магнитогорского «Металлурга» дома: уфимцы — 6 октября, омичи — 8 октября.

В другом матче дня «Металлург» со счетом 5:2 на выезде обыграл челябинский «Трактор». Благодаря победе магнитогорцы вернулись на первую строчку Востока (20 очков), челябинцы идут девятыми (10).

Салават Юлаев
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Авангард
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