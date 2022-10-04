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4 октября, источник: Vesti.kz

«Нелепые ошибки». Скабелка — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о проигранном «Нефтехимику» матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аутсайдера КХЛ.

— Мы разочарованы результатом. «Нефтехимик» — организованная, терпеливая команда. Создали достаточно моментов, чтобы забить больше одного, но мы допустили такие нелепые ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Такие ошибки забирают воздух у команды. Где-то нам не хватило игровой дисциплины, которая не позволила перевести матч в овертайм.

— Ваш коллега сказал, что это был матч вратарей. Вы согласны с этим?

— У коллеги — может быть, у нас я бы не сказал. Не было столько моментов, чтобы можно было об этом говорить. Да, Никита здорово сыграл, но было и много моментов в зоне атаки.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде с «Торпедо».

Барыс
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Нефтехимик
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