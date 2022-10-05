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12:38 (мск), источник: ТАСС

Главного тренера СКА Романа Ротенберга оштрафовали за непристойный жест

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за непристойный жест по окончании матча регулярного чемпионата против московского ЦСКА. Об этом в среду сообщила пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между ЦСКА и СКА прошла 3 октября в Москве и завершилась победой петербургской команды со счетом 3:2 в овертайме.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п. 2.7 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно соответствующей статье дисциплинарного регламента за ее нарушение накладывается штраф от 100 до 500 тыс. рублей. На послематчевой пресс-конференции Ротенберг объяснил свой жест, как сжатый кулак и символ победы в матче.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 27 очков в 14 матчах. Следующий матч команда проведет 5 октября на выезде против московского «Спартака».

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