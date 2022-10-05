Стала известна зарплата главного тренера СКА Ротенберга

Напомним, Ротенберг был оштрафован СДК КХЛ за непристойный жест после матча с ЦСКА на 300 тысяч рублей.

41-летний специалист стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб дошел до финала плей-офф Западной конференции в минувшем сезоне.