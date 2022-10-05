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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ оштрафовала Ротенберга за запрещенный жест. Что он показал и сколько за это заплатит

Первое дисциплинарное наказание главного тренера СКА.

ЦСКА
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Первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА, состоявшееся 3 октября, вряд ли претендовало на статус матча, который будут обсуждать еще пару дней после него. Москвичи умудрились проиграть в овертайме, ведя практически 40 минут в две шайбы. Но этого точно было недостаточно, чтобы вспоминать игру эту в среду. Впрочем, медиапространство всколыхнул не только сам хоккей, а то, что произошло через несколько секунд после его окончания. Как оказалось, сразу после победной шайбы Максима Грошева главный тренер СКА Роман Ротенберг чересчур дал волю эмоции и показал непристойный жест, который не попал в трансляцию. Однако наказание от спортивно-дисциплинарного комитета лиги ему прилетело только сегодня:

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п. 2.7 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (»в отношении cудьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты«), подвергнуть денежному штрафу», — приводится в утреннем пресс-релизе лиги.

Примечательно, что лига не стала раскрывать сумму штрафа, на который попал первый человек российского хоккея. Однако сумма в 300 тысяч практически сразу стала достоянием общественности. При этом по данному пункту регламента предусмотрено наказание от 100 до 500 тысяч, а также дисквалификация до 5 матчей. И учитывая отсутствие «истории» у Ротенберга, СДК не стал карать его по всей строгости закона.

Роман Ротенберг с игроками СКА | Источник: Спорт-Экспресс

Тему с не самым понятным жестом журналисты затронули сразу на послематчевой пресс-конференции. Ротенберг назвал свой кулак всего лишь «жестом победы». Не отказался он от своих слов и сегодня, но все же принес обезличенные извинения за слишком яркое празднование:

"Узнал о штрафе после матча с ЦСКА из СМИ. Игра была очень напряженная, соперник — очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил. Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Федорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА.

Такие эмоциональные матчи — украшение чемпионата КХЛ. Это развитие игроков, тренеров, при такой конкуренции каждый, кто выходит на лед, желает только одного — победить. Наши ребята вышли на матч с огоньком. Соперничество СКА и ЦСКА стало классическим противостоянием российского хоккея, его украшением. Наша суперсерия длится не один сезон и продолжается. Надеюсь, что штраф пойдет на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», — написал коуч СКА в своем телеграм-канале.

Что же на самом деле показал Ротенберг? Как видно на видео, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости», петербуржец два раза бросил в сторону скамейки ЦСКА фаллический жест, ударив левой рукой по согнутой в локоть правой руке.

Но кому он был адресован? Тут не все так просто. Московский клуб уверен, что тренер соперника делал послание судьям. Некоторые болельщики увидели в нем четкое обращение к лавке ЦСКА. А вот у коллеги Алексея Шевченко другая информация: «Слышал, что у главного тренера вообще спор возник с Константином Шафрановым (тренер СКА по большинству) по поводу, выпускать ли Максима Грошева, и они на деньги зарубились прямо в овертайме. И он это показывал своему помощнику, так как не любит проигрывать деньги (с такой-то зарплатой). Тут вопрос в другом. Посмотрите видео. Вы уверены, что арбитры его видят? Нет, тогда бы ему сразу дали 5+20. Короче, мутная история. Тогда и плевки хоккеистов на скамейке надо оценивать в 300 тысяч».

Куда смешнее другой факт. По информации «СЭ», официальный оклад Ротенберга на посту главного тренер СКА составляет всего 1 миллион рублей в год. Выходит, КХЛ заберет у молодого тренера почти треть годовой зарплаты. Правда, обеднеет ли от этого 41-летний специалист? Ответ вы можете дать и сами.

Иван Богун

ЦСКА
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
СКА
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