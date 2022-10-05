Хоккеисты минского «Динамо» проиграли Витязю в КХЛ

В стартовом периоде встречи на «Минск-Арене» команды обошлись без заброшенных шайб, зато в следующей трети зрители увидели сразу три взятия ворот. Правда, динамовским оказалось только одно: на 38-й минуте отличился Владимир Алистров, к тому моменту «Витязь» был уже впереди — 2:0. В заключительном отрезке гости из Подмосковья дважды отрывались на два гола, но оба раза минчане усилиями Ника Меркли и Седрика Пакетта сокращали дефицит. Однако последнее слово все равно осталось за соперником, в итоге 5:3, «Витязь» сильнее.