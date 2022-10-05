Хоккеисты минского «Динамо» проиграли Витязю в КХЛ
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Витязя» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Витязя» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом периоде встречи на «Минск-Арене» команды обошлись без заброшенных шайб, зато в следующей трети зрители увидели сразу три взятия ворот. Правда, динамовским оказалось только одно: на 38-й минуте отличился Владимир Алистров, к тому моменту «Витязь» был уже впереди — 2:0. В заключительном отрезке гости из Подмосковья дважды отрывались на два гола, но оба раза минчане усилиями Ника Меркли и Седрика Пакетта сокращали дефицит. Однако последнее слово все равно осталось за соперником, в итоге 5:3, «Витязь» сильнее.
Это поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта пятым в последних шести матчах. На данный момент «Динамо» с 16 очками занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч «зубры» проведут 9 октября в гостях против нижегородского «Торпедо». Встреча стартует в 17.00.