Гол Глотова помог СКА обыграть «Спартак» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) в пользу гостей. В составе СКА шайбы забросили Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37), Захар Бардаков (49) Василий Глотов (59) и Михаил Воробьев (60). У хозяев отличился Матвей Заседа (57).

СКА одержал четвертую победу подряд, команда Романа Ротенберга все еще не имеет поражений в основное время и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 15 матчах. «Спартак» проиграл четвертый из пяти последних матчей и с 17 очками идет на пятой строчке.

В следующем матче армейцы 7 октября примут подмосковный «Витязь». «Красно-белые» в тот же день на выезде сыграют против череповецкой «Северстали».