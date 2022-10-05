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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Глотова помог СКА обыграть «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) в пользу гостей. В составе СКА шайбы забросили Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37), Захар Бардаков (49) Василий Глотов (59) и Михаил Воробьев (60). У хозяев отличился Матвей Заседа (57).

СКА одержал четвертую победу подряд, команда Романа Ротенберга все еще не имеет поражений в основное время и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 15 матчах. «Спартак» проиграл четвертый из пяти последних матчей и с 17 очками идет на пятой строчке.

В следующем матче армейцы 7 октября примут подмосковный «Витязь». «Красно-белые» в тот же день на выезде сыграют против череповецкой «Северстали».

В другом матче дня «Витязь» в гостях обыграл минское «Динамо» со счетом 5:3. Подмосковный клуб идет на третьей строчке Запада (19 очков), минчане занимают седьмое место (16).

Спартак
1:5
0:0, 0:2, 1:3
СКА
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