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23:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вудкрофт — о поражении от «Витязя»: «То, во что мы играли сегодня — это не наш хоккей»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:5).

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Источник: РИА "Новости"

«Очень расстроен результатом. В первом периоде сыграли слишком закрыто и консервативно, наш форчек не сработал. Дали сопернику почувствовать свою игру, а сами не сделали то, что хотели. После второго периода поговорили с парнями, поменяли тактику, нужно было больше прессинговать в зоне атаки. Мы владели преимуществом в третьем периоде, но снова пропустили гол. У нас упал защитник, получили атаку с численным перевесом — гол. Затем в большинстве допустили потерю, все вернулись и делали все правильно, но неудачный отскок от клюшки и гол. Ну, а затем забили в собственные ворота. Нашей команде нужен отдых, игроки очень сильно устали. Следующие несколько дней мы должны потратить на то, чтобы перезагрузиться, перезарядиться и заново сфокусироваться. Потому что-то, во что мы играли сегодня — это не наш хоккей. Мы можем действовать гораздо лучше. Лалонд сыграл всего две минуты в первом периоде — у него травма нижней части тела. Больше информации получу позже», — цитирует пресс-служба КХЛ тренера.

Минское «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 15 играх.

В следующем матче «Динамо» Минск сыграет против «Торпедо» 9 октября.

Динамо Мн
3:5
0:0, 1:2, 2:3
Витязь
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