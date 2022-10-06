«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов
«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время матча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак. За «Локо» забивали нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.
Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала».