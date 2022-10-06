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15:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Адмирал» победил «Локомотив» в серии буллитов

«Адмирал» на своем льду принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Адмирал
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились нападающий Артем Гареев и форвард Либор Шулак. За «Локо» забивали нападающий Максим Березкин и защитник Алексей Елесин.

Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Адмирала».

Адмирал
3:2ОТ
0:1, 2:0, 0:1, 0:0
Локомотив
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