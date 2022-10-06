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18:13 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты ЦСКА прервали серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Армейцы одержали победу со счетом 3:0.

ЦСКА
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 октября. Московский ЦСКА со счетом 3:0 на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Фонтбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг.

Заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (15-я минута), Сергей Плотников (32) и Виталий Абрамов (57).

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА прервал серию из трех поражений. Армейцы впервые в нынешнем сезоне не пропустили ни одной шайбы. Ворота команды защищал Адам Рейдеборн.

ЦСКА набрал 17 очков в 14 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 16 игр располагается на пятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче 8 октября ЦСКА на выезде сыграет с «Адмиралом» из Владивостока, «Сибирь» в тот же день примет «Сочи».

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0:3
0:1, 0:1, 0:1
ЦСКА
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