Хоккеисты ЦСКА прервали серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»
Армейцы одержали победу со счетом 3:0.
Армейцы одержали победу со счетом 3:0.
ТАСС, 6 октября. Московский ЦСКА со счетом 3:0 на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Фонтбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг.
Заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (15-я минута), Сергей Плотников (32) и Виталий Абрамов (57).
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА прервал серию из трех поражений. Армейцы впервые в нынешнем сезоне не пропустили ни одной шайбы. Ворота команды защищал Адам Рейдеборн.
ЦСКА набрал 17 очков в 14 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 16 игр располагается на пятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче 8 октября ЦСКА на выезде сыграет с «Адмиралом» из Владивостока, «Сибирь» в тот же день примет «Сочи».