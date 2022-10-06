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31
17:00
Салават Юлаев
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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нефтехимик
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в Нижнекамске, завершилось со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Руслан Петрищев (6-я минута) и Вячеслав Лещенко (36). У «Динамо» отличились Эрик О’Делл (13) и Илья Каблуков (28). В серии буллитов хозяева реализовали все свои три попытки.

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд после серии из 10 поражений на старте сезона и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Динамо» с 23 очками идет вторым на Западе. «Бело-голубые» проиграли впервые за семь матчей.

В следующем матче нижнекамцы 8 октября примут екатеринбургский «Автомобилист», москвичи в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» дома обыграло астанинский «Барыс» со счетом 3:1.

Нефтехимик
3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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