«Нефтехимик» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо» в КХЛ

Основное время встречи, прошедшей в Нижнекамске, завершилось со счетом 2:2. В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Руслан Петрищев (6-я минута) и Вячеслав Лещенко (36). У «Динамо» отличились Эрик О’Делл (13) и Илья Каблуков (28). В серии буллитов хозяева реализовали все свои три попытки.

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд после серии из 10 поражений на старте сезона и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. «Динамо» с 23 очками идет вторым на Западе. «Бело-голубые» проиграли впервые за семь матчей.

В следующем матче нижнекамцы 8 октября примут екатеринбургский «Автомобилист», москвичи в тот же день на выезде встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».