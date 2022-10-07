Бердин покинул «Виннипег» из-за борьбы НХЛ с психоактивными веществами

Данное решение принято в соответствии с рекомендацией совместной программы НХЛ и профсоюза игроков (NHLPA) по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческому здоровью. 24-летний Бердин будет приравнен к дисквалифицированному игроку, поэтому клуб не будет платить ему зарплату, а его заработок не будет учитываться в зарплатной ведомости.

В рамках соглашения между клубом, НХЛ, NHLPA и игроком Бердину будет разрешено подписать контракт на один сезон с клубом не из Северной Америки. Агент Дэн Мильштейн сообщил в Twitter, что Бердин будет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чтобы быть ближе к семье.