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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бердин покинул «Виннипег» из-за борьбы НХЛ с психоактивными веществами

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин не будет играть за команду в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Данное решение принято в соответствии с рекомендацией совместной программы НХЛ и профсоюза игроков (NHLPA) по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческому здоровью. 24-летний Бердин будет приравнен к дисквалифицированному игроку, поэтому клуб не будет платить ему зарплату, а его заработок не будет учитываться в зарплатной ведомости.

В рамках соглашения между клубом, НХЛ, NHLPA и игроком Бердину будет разрешено подписать контракт на один сезон с клубом не из Северной Америки. Агент Дэн Мильштейн сообщил в Twitter, что Бердин будет играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чтобы быть ближе к семье.

Контракт Бердина с «Виннипегом» истекает в 2023 году. В сезоне-2020/21 он провел 14 матчей в КХЛ за петербургский СКА.

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