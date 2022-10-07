«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Андрей Локтионов (22-я минута), Матвей Заседа (26), Филип Вароне (47) и Данила Квартальнов (56). У хозяев шайбы забросили Никита Хлыстов (14) и Александр Суворов (30).
Белорусский форвард «красно-белых» Артем Демков провел свой 200-й матч в КХЛ.
«Спартак», набравший 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», для которой это поражение стало четвертым в последних пяти матчах, с 14 очками располагается на девятой строчке.
В другом матче китайский «Куньлунь Ред Стар» в овертайме обыграл челябинский «Трактор» — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).