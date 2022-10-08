ЦСКА в гостях обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). У победителей шайбами отметились Прохор Полтапов (7-я минута), Константин Окулов (11), Михаил Григоренко (30), Данил Юртайкин (43). В составе хозяев отличился Михал Криштоф (16).
«Адмирал» не может обыграть армейцев в КХЛ с 15 сентября 2017 года.
ЦСКА с 19 очками в 15 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции, владивостокский клуб с 14 очками в 16 встречах располагается на седьмой строчке Востока. В следующем матче армейцы сыграют 10 октября на выезде с хабаровским «Амуром», «Адмирал» 11 октября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
В другом матче дня ярославский «Локомотив» победил в гостях «Амур» (3:1).