ЦСКА в гостях обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). У победителей шайбами отметились Прохор Полтапов (7-я минута), Константин Окулов (11), Михаил Григоренко (30), Данил Юртайкин (43). В составе хозяев отличился Михал Криштоф (16).

«Адмирал» не может обыграть армейцев в КХЛ с 15 сентября 2017 года.

ЦСКА с 19 очками в 15 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции, владивостокский клуб с 14 очками в 16 встречах располагается на седьмой строчке Востока. В следующем матче армейцы сыграют 10 октября на выезде с хабаровским «Амуром», «Адмирал» 11 октября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».