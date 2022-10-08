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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» уступил «Авангарду» в 1000-м матче клуба в КХЛ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Шайбы в составе победителей забросили Павел Дедунов (16-я минута), Иван Телегин (36), Федор Малыхин (48), Сергей Толчинский (55) и Владимир Жарков (60). У проигравших отличился Данила Юров (57).

Матч с «Авангардом» стал для «Металлурга» 1000-м в КХЛ.

«Металлург» с 22 очками в 15 матчах занимает второе место в таблице Восточной конференции, омский клуб с 13 очками в 15 встречах располагается на восьмой строчке на Востоке. В следующем матче «Авангард» 9 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», «Металлург» на следующий день сыграет дома с московским «Динамо».

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» победила дома «Сочи» (3:0).

Авангард
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Металлург
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