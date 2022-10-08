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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал героическую победу над «Ак Барсом»

ХК «Барыс» одержал выездную победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ак Барс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Барыс» в конце первого периода на 19-й минуте благодаря шайбе Самата Данияра вышел вперед.

В дебюте второго периода «Ак Барс» после гола Кирилла Петрова (23-я минута) сравнял счет. Впрочем Адиль Бекетаев на 28-й минуте вывел астанчан вперед, а Линден Вей спустя четыре минуты забросил третью шайбу «Барыса».

А точку правда не победную в этом матче поставил игрок «Ак Барса» Артем Галимов, отличившийся на 37-й минуте.

В третьем периоде соперники обошлись без заброшенных шайб.

Отметим, что «Барыс» победил после двух поражений кряду от «Нефтехимика» и «Торпедо».

11 октября астанчане примут на своем льду «Куньлунь».

Ак Барс
2:3
0:1, 2:2, 0:0
Барыс
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