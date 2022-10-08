Знарок: Несмотря на поражение от «Барыса», матч мне понравился. Ни о каком кризисе речь не идет

"Несмотря на поражения, половина предыдущей игры и этот матч мне понравились. Был коллектив, была команда, были тактически грамотные моменты. Без ошибок, конечно, никто не играет. Не хватило голов — моменты неплохие создавали, но не хватило реализации. Конечно, в третьем периоде планировали сыграть по-другому, но ошибки отдельных игроков нам не позволили этого сделать.

Мы перешли на три звена — надо было как-то вытаскивать — но не хватило. Я не скажу, что команда была подсевшая, не думаю, что дело в физике. Ни о каком кризисе речь не идет, нужно убрать ошибки и поправить моменты. Это психология.

Что касается гола Галимова… У вас какая реакция была? Офигели? Однозначно, такие шайбы запоминаются. Дай бог, чтобы он в следующей игре так же [забросил]. Он может играть, у него хорошие руки и голова, хорошо катается. Работа на трансферном рынке ведется, нам нужны игроки и в оборону, и в атаку", — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.