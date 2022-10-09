Хет-трик Наместникова помог «Тампе» победить «Флориду»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флориду Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флориду Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Матч закончился со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). В составе «Тампы» хет-трик оформил россиянин Владислав Наместников (13-я, 20-я и 28-я минуты), также на его счету результативная передача на соотечественника Никиту Кучерова (4), также отличился Брэйден Пойнт (45). У проигравших шайбы забросили Рудолфс Балцерс (6) и Алекси Хепониеми (29). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков.
В другом матче «Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.