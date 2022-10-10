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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ. Это разочаровывающее время

Бывший игрок «Йокерита» Давид Скленичка, ныне выступающий в шведском «Брюнесе», высказался об отъезде из КХЛ.

ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Когда я собирался подписать контракт с новым клубом, толком не знал куда еду. Я знал, что сюда приедет много топовых игроков из КХЛ. Тогда было важно подготовить всё заранее. Прошло всего несколько недель после прошлого сезона, прежде чем я подписал контракт с “Брюнесом”.

Я понимал, что “Йокерит” больше не будет играть в КХЛ. Поэтому я в основном искал новый клуб. Расставание с “Йокеритом”, что неудивительно, не обошлось без проблем. Что чувствовал, когда пришло время уходить? Мне было тяжело. У меня оставалось два года по контракту с “Йокеритом”. Я был напряжён из-за той ситуации. Но тогда я был просто счастлив, что смог уйти оттуда и покинуть лигу.

Что ж… каждый сезон, когда я был там, что-то происходило. В первый год случился коронавирус. Второй год всё ещё был ковид, а мы играли все матчи плей-офф вдали от дома. Потом, на третьем году игры там, случилась спецоперация. Так что это было разочаровывающее время», — приводит слова Скленички Expressen.

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