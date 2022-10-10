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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА по буллитам победил «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ЦСКА в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 2:2 (0:0, 0:2, 2:0). В составе гостей дубль оформил Владислав Каменев (34-я, 35-я минуты). Двумя результативными передачами отметился Константин Окулов. У хозяев шайбы забросили Сергей Дубакин (48) и Игорь Коротких (54), для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. Дубакин ранее не набирал очки в матчах за «Амур».

В овертайме команды отличиться не смогли, а по буллитам выиграли гости. «Амур» не сумел поразить ворота ЦСКА в послематчевой серии.

Вратарь армейцев Всеволод Скотников провел первый матч в сезоне КХЛ. В прошлый раз он вышел на лед в официальной игре за ЦСКА 14 октября 2020 года. Всего на счету 21-летнего голкипера теперь четыре матча в КХЛ, он впервые участвовал в серии буллитов.

Для «Амура» это поражение стало пятым в последних шести матчах. ЦСКА одержал третью победу подряд.

ЦСКА, набравший 21 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 13 баллами располагается на десятой строчке на Востоке.

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