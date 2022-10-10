«Авангард» уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина
Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
Команда под руководством Дмитрия Рябыкина потерпела 10 поражений в 16 матчах сезона КХЛ. В данный момент «Авангард» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, Рябыкин возглавил клуб 1 мая, сменив на этом посту канадца Боба Хартли.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.