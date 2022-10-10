Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург
Динамо М
01
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
11.10
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
11.10
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
11.10
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
11.10
Нефтехимик
Трактор
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
ЦСКА
Б
23
9.10
Северсталь
Трактор
Б
43
9.10
Торпедо
Динамо Мн
52
9.10
Витязь
Спартак
Б
21
9.10
Авангард
Куньлунь
04
8.10
Ак Барс
Барыс
23
8.10
Нефтехимик
Автомобилист
43
8.10
Салават Юлаев
Динамо М
Б
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:59 (мск), источник: Московский комсомолец

«Авангард» уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт клуба.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Команда под руководством Дмитрия Рябыкина потерпела 10 поражений в 16 матчах сезона КХЛ. В данный момент «Авангард» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, Рябыкин возглавил клуб 1 мая, сменив на этом посту канадца Боба Хартли.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.

Читайте также
Авангард
0:4
0:0, 0:1, 0:3
Куньлунь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова заступилась за Ягудина и назвала Плющенко идиотом
«Нашему спорту стоит задуматься»: Россию покинула знаменитая чемпионка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь