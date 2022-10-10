«Авангард» уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.