Сокрушительное поражение. «Барыс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В первом периоде хоккеисты китайского клуба забросили три шайбы. Счет на десятой минуте открыл Джек Родуолд. На 14-й минуте Брэндон Ип удвоил преимущество «Куньлуня», а Кори Кейн на 16-й забросил третью шайбу гостей.

Во втором периоде Зак Лесли (30), а за 11 секунд до сирены на перерыв Винсент ЛоВерде установил окончательный результат.