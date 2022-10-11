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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сокрушительное поражение. «Барыс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпел домашнее поражение от «Куньлуня», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В первом периоде хоккеисты китайского клуба забросили три шайбы. Счет на десятой минуте открыл Джек Родуолд. На 14-й минуте Брэндон Ип удвоил преимущество «Куньлуня», а Кори Кейн на 16-й забросил третью шайбу гостей.

Во втором периоде Зак Лесли (30), а за 11 секунд до сирены на перерыв Винсент ЛоВерде установил окончательный результат.

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Адмиралом». Встреча пройдет 13 октября.

Барыс
0:5
0:3, 0:2, 0:0
Куньлунь
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