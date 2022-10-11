Сокрушительное поражение. «Барыс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпел домашнее поражение от «Куньлуня», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпел домашнее поражение от «Куньлуня», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
В первом периоде хоккеисты китайского клуба забросили три шайбы. Счет на десятой минуте открыл Джек Родуолд. На 14-й минуте Брэндон Ип удвоил преимущество «Куньлуня», а Кори Кейн на 16-й забросил третью шайбу гостей.
Во втором периоде Зак Лесли (30), а за 11 секунд до сирены на перерыв Винсент ЛоВерде установил окончательный результат.
В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Адмиралом». Встреча пройдет 13 октября.