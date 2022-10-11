Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
СКА
Динамо Мн
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
01
Хоккей. НХЛ
12.10
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
41
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
05
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
24
Хоккей. НХЛ
12.10
Лос-Анджелес
Вегас
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:00
Нефтехимик
Трактор
01
17:00
Автомобилист
Торпедо
41
16:30
Барыс
Куньлунь
05
15:30
Сибирь
Адмирал
24
10.10
Металлург
Динамо М
13
10.10
Амур
ЦСКА
Б
23
9.10
Северсталь
Трактор
Б
43
9.10
Торпедо
Динамо Мн
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка высказался о разгромном поражении «Барыса» в матче КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал разгромное поражение от «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб уступил сопернику в домашней встрече со счетом 0:5.

Барыс
КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«Сложно комментировать такой матч. Результат гости сделали в первом периоде, остальное время уверенно играли в обороне. Наказали нас за ошибки, которые мы допускали на протяжении всего матча. Не сработали мы по нашей тактике. Хоккеисты “Куньлуня” были быстрее и выигрывали единоборства. Забивали все, что летело. Надеюсь, это будет то поражение, которое нам в дальнейшем поможет. Никита Михайлис — профессиональный игрок. Не надо на трибуны никого отправлять. Нет голов, но он приносит пользу. Конечно, ему непросто найти общий язык с новыми партнерами после двух лет игры с другими хоккеистами. Я не буду критиковать вратарей. Когда-то команда держит удар после неудачных действий, когда-то нет. Сегодня не выдержала», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Адмиралом». Встреча пройдет 13 октября.

Барыс
0:5
0:3, 0:2, 0:0
Куньлунь
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь