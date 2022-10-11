Скабелка высказался о разгромном поражении «Барыса» в матче КХЛ

«Сложно комментировать такой матч. Результат гости сделали в первом периоде, остальное время уверенно играли в обороне. Наказали нас за ошибки, которые мы допускали на протяжении всего матча. Не сработали мы по нашей тактике. Хоккеисты “Куньлуня” были быстрее и выигрывали единоборства. Забивали все, что летело. Надеюсь, это будет то поражение, которое нам в дальнейшем поможет. Никита Михайлис — профессиональный игрок. Не надо на трибуны никого отправлять. Нет голов, но он приносит пользу. Конечно, ему непросто найти общий язык с новыми партнерами после двух лет игры с другими хоккеистами. Я не буду критиковать вратарей. Когда-то команда держит удар после неудачных действий, когда-то нет. Сегодня не выдержала», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.