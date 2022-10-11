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01
17:00
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22:15 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА в Континентальной хоккейной лиге

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостях уступили СКА из Санкт-Петербурга в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартовом периоде команды обменялись шайбами: на гол «армейца» Александра Волкова ответил динамовец Павел Варфоломеев, который продлил свою результативную серию до пяти матчей. Следующая треть осталась за минчанами — наша команда вышла вперед усилиями Джона Гилмора. Для канадского защитника «зубров» этот точный бросок стал первым в текущем сезоне. Лидерство «Динамо», однако, продлилось недолго: хозяева восстановили паритет в дебюте финального отрезка. Больше в основное время счет не менялся, но в овертайме петербуржцы все-таки оказались сильнее — 3:2.

Данное поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта третьим кряду и седьмым в последних восьми матчах. Тем не менее «зубры» продолжают идти на 8-й строчке Западной конференции, имея 17 баллов. СКА в свою очередь одержал 16-ю победу в чемпионате и укрепил лидерство на Западе с 33 очками.

Следующий матч «Динамо» проведет в четверг в гостях у московского «Спартака», начало встречи — в 19.30. Завершат выездную серию минчане 15 октября матчем против «Локомотива» из Ярославля.

СКА
3:2ОТ
1:1, 0:1, 1:0
Динамо Мн
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