Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА в Континентальной хоккейной лиге

В стартовом периоде команды обменялись шайбами: на гол «армейца» Александра Волкова ответил динамовец Павел Варфоломеев, который продлил свою результативную серию до пяти матчей. Следующая треть осталась за минчанами — наша команда вышла вперед усилиями Джона Гилмора. Для канадского защитника «зубров» этот точный бросок стал первым в текущем сезоне. Лидерство «Динамо», однако, продлилось недолго: хозяева восстановили паритет в дебюте финального отрезка. Больше в основное время счет не менялся, но в овертайме петербуржцы все-таки оказались сильнее — 3:2.