Крэйг Вудкрофт сообщил о травмах двух ведущих нападающих минского «Динамо»

"Хороший матч, горжусь командой, как она билась в не самом оптимальном составе. Ребята воспользовались своими шансами, мы хорошо играли как команда. Обращали внимание на то, что надо дорабатывать каждый момент до конца, сегодня это было. Это позволило оставаться в игре, сопротивляться. Мы не добились победы, но взяли одно очко. Надо взять всё лучшее из этой игры и идти с этим к следующему матчу.

Разбирали прошлый матч со СКА. Если честно, счёт той встречи не отражал саму игру. Мы тогда хорошо сыграли, проспали начало второго периода, когда они создали пару моментов. А это СКА, им много не надо, и они забили и по счёту стали контролировать встречу. Но по содержанию матча мне понравилась наша команда. Это придавало нам уверенности, что мы можем против них играть. Сегодня мы снова это показали, причём в усечённом составе.