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01
11.10
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11 октября, источник: Чемпионат.com

Крэйг Вудкрофт сообщил о травмах двух ведущих нападающих минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в матче со СКА высказался о проблемах клуба с составом.

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Источник: Чемпионат.com

"Хороший матч, горжусь командой, как она билась в не самом оптимальном составе. Ребята воспользовались своими шансами, мы хорошо играли как команда. Обращали внимание на то, что надо дорабатывать каждый момент до конца, сегодня это было. Это позволило оставаться в игре, сопротивляться. Мы не добились победы, но взяли одно очко. Надо взять всё лучшее из этой игры и идти с этим к следующему матчу.

Разбирали прошлый матч со СКА. Если честно, счёт той встречи не отражал саму игру. Мы тогда хорошо сыграли, проспали начало второго периода, когда они создали пару моментов. А это СКА, им много не надо, и они забили и по счёту стали контролировать встречу. Но по содержанию матча мне понравилась наша команда. Это придавало нам уверенности, что мы можем против них играть. Сегодня мы снова это показали, причём в усечённом составе.

Кто впечатлил в СКА? 61-й номер всегда опасен, 10-й правильно играет, Ожиганов сегодня был хорош. Эти ребята первые пришли на ум. Тяжёлый вопрос, многих можно выделять. Мы уважаем эту команду, но хотим биться с ними. Знаем, что у нас каждый раз получаются хорошие битвы, хорошие матчи. Мне нравится их стиль игры, он похож на наш. Всегда напряжённые матчи, болельщикам такие нравятся. Козун и Пакетт не играли из-за травм«, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент “Чемпионата” Елена Кузнецова.

СКА
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Динамо Мн
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