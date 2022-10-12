В нашей жизни много необъяснимых вещей. Привыкая к аномалиям, мы некоторым вещам уже не удивляемся. Однако для российских хоккейных болельщиков последнее гостевое турне «Куньлуня» стало настоящим шок-контентом. 4:0 в Омске и 5:0 в Астане — это разгромы, которые не мог бы спрогнозировать никто. По крайней мере, в здравом уме и трезвой памяти.

Эпичности этим победам добавили их последствия. В Омске не выдержали позора и после домашнего поражения от китайского клуба уволили Дмитрия Рябыкина, тем самым став авторами первой тренерской отставки в сезоне. «Барыс» Андрея Скабелку пока не трогает, но сам Скабелка после третьей пропущенной шайбы заменил Юлиуса Гудачека. «Драконы» заметно приблизили окончательное разочарование в словацком вратаре, который чудит чуть ли не в каждом матче.

Удивительным этот результат «драконов» воспринимается по нескольким причинам. Во-первых еще в июле ростер «Куньлуня» был практически пуст. На контрактах значилось всего несколько хоккеистов. Такая поздняя селекция выглядела как приговор. Со стороны казалось, что китайцы могут вообще не набрать состав и сняться с чемпионата. Во-вторых, начало сезона в целом оправдало негативные ожидания. Команда, собранная будто на коленке, проиграла пять матчей из первых шести. Ну и, наконец, репутация беспросветного аутсайдера, которая тянется за китайским проектом как жвачка.

Начнем с последнего тезиса. Прошлый сезон и правда заставил воспринимать «Куньлунь» как статистов. Последнее место, хаос в составе и на льду. Но у этого есть вполне логичное объяснение. Клуб из Пекина, базирующийся в Мытищах, вынужден разрываться не только между двумя городами, но и между двумя целями: турнирными и национальными. В год проведения домашней Олимпиады влияние местного Министерства спорта заметно усилились, что похоронило планы собрать боеспособный состав. Вместо этого пришлось возиться с теми, кто годится для игры за сборную Китая.

«Куньлунь» выходил в плей-офф всего однажды — в свой первый год существования, когда команда Владимира Юрзинова-младшего, собранная в авральном порядке, вышла на «Магнитку» Майка Кинэна. Но несмотря на то, что последующие сезоны пробиться в восьмерку «драконам» не удавалось, они ходили вокруг да около. В 2020 году им не хватало для выполнения задачи четырех очков, а годом ранее — семи. Так что миф о беспомощности китайской команды несколько преувеличены. Теперь у «Куньлуня» есть реальный шанс повторить результат дебютного сезона. нашей лиге.

Нынешний «Куньлунь» уже не сброд непонятных китайцев, североамериканцев и североамериканцев с китайскими корнями. В составе, конечно, хватает непонятных персонажей, да и тафгай всея Китая Гарет Хант непосредственно в хоккей играть не мастак. Но среди игроков, пополнивших команду в минувшее межсезонья, есть например Джек Родуолд, который вынужден был покинуть родной континент по той же причине, что и Брэндон Лайпсик. Они были в том самом чате, где хоккеисты обсуждали чужих подруг. За последние два года форвард канадец успел стать чемпионом Чехии и дойти до финала чемпионата Финляндии.

В обороне у «Куньлуня» есть вполне приличные по меркам АХЛ защитники Зак Лесли и Кайл Вуд. Последний перед высадкой в Мытищах успел поиграть в команде Яромира Ягра. Удивляет Мэтт Джурасик, который засушил «Авангард» при 11 тысячах омских болельщиков. Хотя даже в АХЛ этот американский вратарь играл нерегулярно. В китайском клубе уверяют, что и его, и Родуолда их селекционеры вели не один год. А то, что официально «Куньлунь» подписал их ближе к сезону, связано с регистрацией контрактов в КХЛ, а не экстренным формированием состава по принципу «возьем что плохо лежит, а потом разберёмся». К тому же, в клубе не торопились с объявлением новичков до их физического приезда в Мытищи. Времена непростые, мало ли что?

Но все же главный творец последних успехов китайской команды — не кто-то из игроков, а тренер. Прежде всего, главный тренер. Грег Айрленд хоть и новый человек для КХЛ, и нашу лигу он до сих пор до конца не раскусил, обладает уникальным опытом. Помимо североамериканских лиг он работал в Германии, Швейцарии и Италии, в том числе сборной Италии. Человек мира, не иначе. Характеризуют его как настоящего трудоголика. Хоккей он ставит, возможно, и простой, но чем дальше — тем более эффективным он выглядит. Игра на пятаке, подставления, другие стандартные ситуации — то, чего не было в первых играх сезона, теперь довольно выпукло выпирает. Тренер китайской команды, как и некоторые ее игроки, поначалу привыкали к новой лиге, в том числе к судейству. Первые игры регулярки заменили им в этом плане предсезонку.

Но все ли так безоблачно у подмосковных китайцев? Перед этим сезоном «Куньлунь» перевели из Восточной конвенции в Западную. Этот как минимум восстановило логику. Команда пусть и считается китайской, играет в Мытищах, то есть от востока одно название. «Драконы» теперь должны чуть меньше летать, но порог входа в плей-офф на Западе гораздо выше. Находясь сейчас с 17 очкам на 9-м месте, в Восточной конференции китайцы шли бы аккурат за обыгранным накануне «Барысом» на 7-й строчке. Сегодня это кажется главной преградой перед выходом «Куньлуня» в плей-офф. «Амур», «Адмирал» и другие вечные конкуренты китайцев могут выдохнуть.