«Ак Барс» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Металлургу»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Еременко (6-я минута), Денис Зернов (15, с буллита), Егор Коробкин (39) и Никита Коростелев (53). У проигравших отличился Илья Сафонов (46).

«Ак Барс» под руководством Олега Знарка потерпел четвертое поражение подряд. «Металлург» одержал победу после двух проигранных матчей подряд. Сафонов отметился набранными очками в пятом матче подряд (4 заброшенные шайбы + 2 голевые передачи).

«Металлург» набрал 24 очка после 17 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 19 очками после 16 игр располагается на четвертой строчке.