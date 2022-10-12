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20:17 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Металлургу»

ТАСС, 12 октября. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 дома обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду.

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Еременко (6-я минута), Денис Зернов (15, с буллита), Егор Коробкин (39) и Никита Коростелев (53). У проигравших отличился Илья Сафонов (46).

«Ак Барс» под руководством Олега Знарка потерпел четвертое поражение подряд. «Металлург» одержал победу после двух проигранных матчей подряд. Сафонов отметился набранными очками в пятом матче подряд (4 заброшенные шайбы + 2 голевые передачи).

«Металлург» набрал 24 очка после 17 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 19 очками после 16 игр располагается на четвертой строчке.

В следующем матче «Металлург» 15 октября примет нижегородское «Торпедо». «Ак Барс» днем ранее на выезде сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Металлург
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Ак Барс
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