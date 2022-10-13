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Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА в межсезонье потерял всех лидеров, но стал только сильнее. В чем секрет команды Ротенберга

16 побед в 17 матчах, активный хоккей, напоминающий «Бостон» начала 2010-х.

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Потеряли российских звезд и всех легионеров

В январе нынешнего года над Романом Ротенбергом многие откровенно смеялись и потешались, когда он решил полноценно встать на тренерскую скамейку. Сейчас как минимум на время его оппонентам пришлось закрыть рты. Почти безупречный старт СКА воспринимается как главная неожиданность чемпионата со знаком плюс. В восхищении от результатов не только Санкт-Петербург, но и вся хоккейная Россия.

Выиграть 16 матчей из 17 в лиге, которая никогда ранее не была настолько конкурентной, — уже большое достижение. СКА забивает больше всех (62 шайбы) и пропускает меньше остальных (26). При этом командная игра выстроена настолько здорово, что не зависит от вдохновения двух-трех звезд, как нередко бывало в прошлом.

Нельзя утверждать, что СКА постоянно доминирует на площадке. В отдельных матчах петербуржцам крупно везло. На фоне конкурентов, которые то и дело оступаются на ровном месте, набранный командой темп кажется почти фантастическим. Кубки осенью не выигрываются. Но разве в ЦСКА или «Авангарде» сейчас отказались бы от восхитительной стабильности лидера чемпионата?

Петербургский «тяжеловес» обладает внушительными финансовыми возможностями (только на денежные компенсации за Хайруллина, Яшкина и Никишина в межсезонье было потрачено 180 миллионов рублей), прилично укомплектован, имеет инфраструктурное и географическое преимущество (например, защитник Ожиганов отказался от более выгодных предложений из Казани и Челябинска), стабильно претендует на титулы уже много лет. С этой точки зрения СКА всегда должен находиться в числе лучших. Однако за лето команда серьезно обновилась, потеряв Кузьменко, Бурдасова, Гусева, Марченко и всех легионеров. СКА остался без пяти самых результативных игроков прошлого чемпионата!

Роман Ротенберг и его тренерский штаб | Источник: Спорт-Экспресс

Универсальность важнее звездности

Приобретения казались не столь внушительными при всем уважении к Яшкину, который далек от своей динамовской эффективности, продолжающему восстановление после операции Прохоркину и недавнему лидеру скромного «Нефтехимика» Хайруллину. Только трансферы Никишина, за которого армейцы отдали «Спартаку» полцарства и 50 миллионов рублей в придачу, вместе с Жафяровым изначально смотрелись попаданиями в десятку. По остальным всегда имелись вопросы. Нынешний СКА совсем не тянет на дрим-тим в изначальном значении этого слова. Основной вратарь Николаев до нынешнего сезона провел всего пять матчей в КХЛ, Глотов на старте сезона потерялся в «Сочи», Воробьев в прошлом сезоне оказался не нужен «Салавату», Зыков и Волков по большей части посредственно играли в прошлом чемпионате — список тех, кто качественно перезагружает карьеру в СКА, можно продолжать.

Перестройка успешно прошла в оперативном режиме. Вынужденный или сознательный — сейчас это уже не так важно — отказ от ярких индивидуальностей, которых всегда сложно вписать в систему, в пользу менее талантливых, но более универсальных игроков, которые одинаково эффективны во всех трех зонах, становится тенденцией в лиге. Главное отличие СКА, если брать прошлые сезоны, бросается в глаза даже из космоса — стабильность сочетаний, заложенная еще летом, и скромная ротация. Об этом с нескрываемым удивлением и одновременно уважением говорили менеджеры других клубов, с которыми довелось пообщаться по ходу нынешнего сезона. Все 17 матчей в составе СКА с начала чемпионата провели 7 человек, 16 — еще 4, 15 — тоже 4. Присоединиться к этой группе вратарю Самонову, защитнику Пашнину и нападающему Моисееву помешали травмы.

Дмитрий Яшкин, Игорь Ожиганов и Марат Хуснутдинов | Источник: Спорт-Экспресс

Ротенберг давно шел к роли тренера

На прямой вопрос о причинах изменившегося подхода Ротенберг ответил уклончиво, подчеркнув универсализм и взаимозаменяемость своих игроков, которые должны действовать по одной схеме в любом сочетании. Перестановки внутри звеньев и оборонительных пар по ходу игр больше не выглядят хаотичными и бессистемными. Когда все более-менее работает, нет смысла ломать действующий механизм.

Проиграл конкуренцию опытный Грант — сидит на лавке, не все идет у Хуснутдинова — получает меньше времени, Воробьев стабильно хорош — поднимается в первое звено, не оправдал надежд Федоров — обменян в «Сочи». Никто не скажет, что это происходит несправедливо. Иначе бы в раздевалке не было единой банды.

Жаль, что Ротенберг в публичном общении не раскрывает нюансы и часто скатывается на обтекаемые формулировки. Из-за этого сложно оценить его реальное влияние на внутренние процессы. Со стороны кажется, что он исполняет роль «эффективного менеджера» и грамотно распределяет зоны ответственности для своих помощников. Умение делегировать полномочия — огромный плюс по сравнению с другими командами. Не надо собирать в штаб только друзей или людей, которые изначально не могут тебя подсидеть. В этом плане у Ротенберга, которые совмещает функции тренера и менеджера, изначально есть преимущество, которое он умело использует. Наконец, у него имеются спортивные азарт и самолюбие. Он горит делом, и ему все это невероятно интересно. Уверен, что январское решение при всем риске не было спонтанным, к роли тренера Роман шел давно и сейчас заслуживает только комплиментов.

Роман Ротенберг и его тренерский штаб | Источник: Спорт-Экспресс

Выделить одну составляющую, которая в полной степени характеризует нынешний СКА, трудно. Команда играет в очень агрессивной по меркам КХЛ манере, используя в средней зоне при действиях без шайбы активные схемы 2−1−2 и 1−2−2. Защитники стараются действовать максимально высоко и плотно, придавая всей пятерке компактность. Даже в концовках матчей, ведя в счете, армейцы стараются не скатываться на пассивные схемы и продолжают прессинговать. В зоне обороны игроки смело идут в отбор, стараясь помогать друг другу, очень плотно действуют на своем пятачке и стараются по возможности максимально блокировать броски противника. Быстрый и по возможности вертикальный переход в атаку, бросковая активность, большая роль защитников — это смотрится современно.

Фоторепортаж
СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне

Возможно, впереди несколько недостает креатива, хотя игрокам удается просачиваться на хорошую позицию для бросков: процент их реализации (11,85) — второй в лиге. В теории созидательную составляющую реально поправить в лучшую сторону с потенциальным подписанием Гусева. Без него СКА в большинстве действует без блеска — только одиннадцатое место (18,8). Зато полный порядок с игрой в формате «пять на пять» (41 шайба — первое место в лиге) и меньшинством (90,5 процента — выше только ЦСКА).

Проследить четкие стилистические параллели у СКА с какой-то из современных команд не так просто — есть общее и с «Сент-Луисом», и с ЦСКА. Мне же почему-то вспоминается «Бостон» начала 2010-х. В основной массе — большие и злые парни, которые при Клоде Жюльене часто действовали в прямолинейной, но крайне неудобной, колючей манере для соперника. Готов даже разглядеть в Яшкине Лучича, в Воробьеве — Крейчи, в Никишине — Хару, в Педане — Бойчука. Осталось найти своих Томаса и Маршана. Тогда можно смело идти за титулом. Потенциал нынешнего СКА целиком еще не раскрыт.

Михаил Зислис

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