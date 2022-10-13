Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что в течение всего матча с учетом дополнительного времени на арене дежурили медики из частной организации города. Защитник получил травму в середине третьего периода, ему предложили госпитализацию в медцентр для обследования, но представители команды от нее отказались.

«После окончания игры, которая прошла с овертаймом и буллитами, команда приняла решение о госпитализации, однако бригада частной скорой уже приняла другой вызов», — заявили в пресс-службе ведомства.

В организации добавили, что медики предложили передать вызов бригаде государственной службы скорой помощи. Однако представители «Толпара» заверили, что обратятся туда самостоятельно.