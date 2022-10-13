«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

«Мы помним тебя таким, каким ты был: талантливым, открытым, улыбчивым и смелым. Помним и знаем, что где-то там, очень далеко, ты следишь за нами и оберегаешь от бед. Свети нам и набирай очки за небесную команду, а мы никогда не забудем тебя, Леша», — говорится в сообщении на сайте омского клуба.