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14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

«Авангард» на официальном сайте почтил память нападающего Алексея Черепанова, который ушел из жизни в 2008 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы помним тебя таким, каким ты был: талантливым, открытым, улыбчивым и смелым. Помним и знаем, что где-то там, очень далеко, ты следишь за нами и оберегаешь от бед. Свети нам и набирай очки за небесную команду, а мы никогда не забудем тебя, Леша», — говорится в сообщении на сайте омского клуба.

Руководство клуба, тренеры и хоккеисты «Авангарда» посетили кладбище Омска, где возложили цветы на могилу спортсмена.

Хоккеист Алексей Черепанов, выступавший за «Авангард», умер осенью 2008 года во время игры с «Витязем». Спортсмену было 19 лет.

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